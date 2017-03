De la limonade rose qui sort des robinets? (photos)

Tous les jours, on ouvre les robinets et on prend pour acquis que l’eau qui en sort sera translucide.

Lundi soir, les résidents d’Onoway, une petite ville de 1000 habitants de l’Alberta, ont eu la surprise de leur vie lorsqu’ils ont ouvert leurs robinets. L’eau qui en sortait était de couleur rose fuchsia comme de la limonade rose.

Selon la municipalité, la couleur rose de l’eau est due à un produit chimique – le permanganate de potassium - qui s’est retrouvé de façon accidentelle dans les réserves d’eau potable de la ville.

Le maire de l’endroit a tenté de rassurer sa population en indiquant que l’eau était bonne à consommer malgré sa couleur rose.

The stages of pink at one household. Alberta Environment to have water speacialist in #Onoway today. @GlobalEdmonton #yeg pic.twitter.com/7B9NFl936l