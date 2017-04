Crue des eaux: baisse ce matin, mais pluie prévue demain, jusqu'à samedi

Partager

C'est ce que rapporte ce matin Hydro-Météo.



Plusieurs cours d'eau qui sont cependant sous surveillance, en raison de leurs niveaux qui sont au-dessus de leur seuil d'inondation mineure.

C'est le cas des rivières Petite Nation, Rouge et du Nord en Outaouais, les rivières Noire, Ouareau et L'Assomption dans Lanaudière ainsi que la rivière Maskinongé en Mauricie et la rivière Chaudière en Chaudière-Appalaches.

Pluie de mardi à samedi

Les débits maximums des rivières des Outaouais, des Mille-Îles et des Prairies pourraient être atteints dans les prochains jours.



Le niveau de la rivière Richelieu est toujours élevé, il devrait se stabiliser au cours des prochains jours.

La pluie attendue au cours des prochains jours sur l'ensemble de la province risque de provoquer une nouvelle hausse sur les bassins touchés par les précipitations.