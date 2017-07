Couple retrouvé après 75 ans: «c'est un bonheur pas possible» - leur petite-fille

Partager

C’est pourtant ce qui survenu la semaine dernière pour la famille suisse Dumoulin. Soixante-quinze ans après leur disparition durant la Deuxième Guerre mondiale, les corps de Marcelin Dumoulin et Francine Dumoulin ont été retrouvés en parfait état, momifiés.

Les corps de l'homme de 40 ans et de son épouse de 37 ans - au moment de leur disparition - ont été découverts à 2615 mètres d’altitude, dans le massif des Diablerets. Le couple avait été porté disparu le 15 août 1942 et avait laissé dans le deuil ses six enfants.

Au micro de Louis Lacroix à Puisqu’il faut se lever, la petite-fille de Marcelin Dumoulin, Maryline, a expliqué comment cette découverte inattendue a rempli de joie les descendants de la famille.

« Il y avait de la joie. C’était comme des retrouvailles, a-t-telle déclaré. On savait qu’ils étaient morts depuis belle lurette, mais ça nous a tellement fait du bien de les retrouver. C’est un bonheur pas possible. On aurait pu tous partir et personne n’aurait su que c’était nos grands-parents. Il reste encore deux filles en vie qui ont aujourd’hui 86 et 79 ans.

« Mon grand-père était président d’un alpage (des paysans qui gardent des vaches) et il était monté avec sa femme. Il était attendu le soir du 15 août. Des gens de la commune, le curé, des alpinistes et des membres de l’armée qui étaient basés à Sion ont tenté de les retrouver.

« On n’a pas tous les jours une petite pensée pour eux, mais quand on monte dans la vallée, on se disait : « Tiens, grand-papa et grand-maman sont toujours là-haut. » Ça nous a fait une joie. Moi, je me suis dit : « dommage que mon papa n’a pas vu ça. »

