Couillard est bien heureux du volte-face de Charles Taylor

Le coprésident de la commission sur les accommodements raisonnables ne croit plus que le Québec doit légiférer pour interdire le port de signes religieux chez les employés de l'État qui exercent des fonctions coercitives comme les policiers, les procureurs de la Couronne et les gardiens de prison.



Dans une lettre intitulée Le temps de la réconciliation, publiée dans La Presse aujourd'hui, il explique que les choses ont bien changé depuis 2008 et qu’il n'endosse plus cette recommandation.



Cela correspond justement à la position du gouvernement Couillard, qui veut faire adopter son projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État, sans appliquer cette recommandation de la commission Bouchard-Taylor, tel que le réclament pourtant les partis politiques d'opposition à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, M. Taylor aborde dans son texte la vision du Parti Québécois, qu'il estime néfaste aujourd'hui pour la communauté musulmane. Selon lui, elle aurait entraîné une «multiplication des accidents d’agression, surtout envers les musulmanes portant le voile – des agressions allant des paroles haineuses jusqu’aux voies de fait dans certains cas».

À ce sujet, M. Taylor écrit qu'il avait en 2008 une position différente à celle de son collègue Gérard Bouchard. D'après le philosophe, l’interdiction du port de signes religieux aux employés exerçant des fonctions «coercitives» n'était pas nécessaire à la laïcité.

Charles Taylor est l'ancien président de la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles.

(Avec La Presse)