Corruption à Laval: 13 accusés plaident coupables

Huit entrepreneurs et cinq ingénieurs ont plaidé coupables à trois chefs d'accusation de complot, de fraude et de corruption. La Couronne et la défense ont suggéré mardi au tribunal des peines de 12 à 24 mois moins un jour à purger dans la collectivité.



Par contre, la Couronne et la défense ont suggéré une peine de 30 mois pour Claude Deguise, ex-directeur du service de génie de la municipalité, qui est considéré comme le «chef d'orchestre» de ce vaste stratagème de collusion qui a gangrené la vie politique lavalloise.



Claude Deguise avait plaidé coupable le 4 juillet dernier aux trois mêmes chefs d'accusation de complot, de fraude et de corruption; en échange de ce plaidoyer, la Couronne a laissé tomber l'accusation de gangstérisme.



L'enquête policière «Honorer» a provoqué la chute de celui qui dirigeait Laval depuis plus de deux décennies. Gilles Vaillancourt a plaidé coupable en septembre dernier à trois chefs d'accusation de fraude, de complot pour fraude et d'abus de confiance, et il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un peu moins de six ans.



Gilles Vaillancourt a aussi accepté de rembourser quelque 8,5 millions $ à la Ville de Laval.