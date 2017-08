Corée du Nord: «Les menaces seront répondues avec le feu et la furie»

Partager

(Cogeco Nouvelles) - Le président américain Donald Trump a promis mardi à la Corée du Nord «le feu et la colère», au moment où les services secrets américains semblent avoir acquis la conviction que Pyongyang est désormais en mesure de miniaturiser des armes nucléaires pour frapper les États-Unis.

«La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis», a déclaré Trump. Celui-ci a fait ce commentaire à son golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il passe des vacances.

Les menaces, si elles se poursuivaient,«seront répondues avec le feu et la furie comme on n'a jamais vu», a-t-il ajouté.

Tête nucléaire

Cette réaction du président américain est venue à la suite de la diffusion de certaines données d'un rapport laissant entendre que la Corée du Nord pourrait avoir réussi à produire une tête nucléaire miniature suffisamment petite pour se glisser dans l'un de ses missiles,

En effet, selon un rapport du ministère japonais de la Défense et un quotidien américain, le régime nord-coréen aurait atteint un nouveau seuil dans sa quête pour devenir une puissance nucléaire à part entière.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, la fin de semaine dernière, ses sanctions les plus sévères à l'encontre de la Corée du Nord à la suite de son récent test de missile balistique qui pourrait transporter une ogive nucléaire.

Photo: The Associated Press

Rapport militaire

Malgré l'accélération des tests nord-coréens, une incertitude règne quant à la capacité du régime d'associer des missiles avec des armes nucléaires. Cette incertitude pourrait se dissiper si cette nouvelle était confirmée.

Le ministère japonais de la Défense a souligné, dans un rapport annuel rendu public mardi, qu'il est «possible que la Corée du Nord ait réussi à miniaturiser ses armes nucléaires et à mettre au point des têtes nucléaires». Le Japon, un allié des États-Unis, serait une cible potentielle d'une agression nord-coréenne.

Par ailleurs, le Washington Post a rapporté mardi que des représentants du renseignement américain avaient établi qu'une décennie après avoir lancé son premier test nucléaire, Pyongyang avait réussi à produire des armes nucléaires pouvant être transportées sur des missiles balistiques, incluant des missiles intercontinentaux, c'est-à-dire ceux capables d'atteindre les États-Unis.

(Avec The Associated Press et L'AFP)