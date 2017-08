Concert de Bruno Mars : halte à la fraude de billets

Partager

Si vous êtes tentés d'aller voir Bruno Mars en concert à Montréal : soyez vigilants.

Il semblerait en effet que le SPVM mette en garde les quelques adorateurs du chanteur hawaïen contre l'achat de dernière minute de billets.



Suivant un modus operandi bien connu des services de police, certains fraudeurs vendent de faux billets au dernier moment, forçant l'acheteur à faire l'impasse sur des mesures élémentaires de prévention contre plusieurs centaines de dollars.



Alertée depuis le concert de Coldplay, où plusieurs personnes s'étaient plaintes de la mascarade dont ils ont été victimes, la police de Montréal préfère préconiser une double vigilance pour ceux qui seraient tentés par la prestation de Bruno Mars.



L'interprète de Versace On The Floor sera à Montréal les 29 et 30 août pour deux soirs deux concerts où il défendra sur la scène du Centre Bell son dernier effort studio, 24k Magic.