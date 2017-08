Compensation de 400 $ d'Air Transat: «une offre qui soulève des questions»

Partager

Selon La Presse, les 336 passagers du vol TS157, qui était immobilisé au sol durant une longue soirée, ont été informés de cette offre d'indemnisation.

Pendant cette attente, les passagers de l'Airbus A330 ne disposaient plus de réserve d'eau ni de nourriture. De plus, les lumières avaient été remplacées par des veilleuses.



La compensation a été calculée à partir des grilles d'indemnisation de l'entreprise.



Les passagers d'un autre appareil, qui avait aussi été immobilisé à Ottawa, ne seront pas indemnisés.

«C’est une offre qui soulève énormément de questions. Pourquoi une compensation pour un seul vol, soit celui de la Belgique, et non ceux de Rome et de Marseille? Pourquoi elle n’a pas été offerte sur le champ?», a déclaré Jacob Charbonneau, cofondateur de l’entreprise Vol en retard au micro de Le midi avec Mathieu Beaumont.

(Avec La Presse)