Comment ne pas s'ennuyer quand il pleut!

Jeudi, un match de baseball des ligues majeures entre les Cubs de Chicago et les Diamondbacks de l’Arizona a été interrompu 3 fois à cause de la pluie. Pour se désennuyer, des joueurs des deux équipes ont décidé de s’amuser et de se livrer à une petite compétition qui n’avait rien à voir avec le baseball.

Battle of the bullpens. pic.twitter.com/HQurVopmUI — Chicago Cubs (@Cubs) 3 août 2017

Du bowling, de la pêche, du bobsleigh, des déguisements, de la danse…les joueurs ont eu l’Air de s’amuser beaucoup plus comme ça qu’en attendant leur tour de jouer. Au fait, la partie s’est terminée par un pointage de 10-8 en faveur des D’backs, mais bon, ce n’est pas ça qui a retenu l’attention des gens...