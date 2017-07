Combien d'heures perdez-vous dans la circulation chaque année?

Partager

Les Montréalais arrivent au deuxième rang des conducteurs canadiens qui perdent le plus de temps dans la circulation. Seuls les Torontois sont plus éprouvés avec 51,6 millions d'heures perdues par année.

Ces statistiques proviennent d'une étude réalisée par CAA en début d'année.

En plus de faire rager bon nombre d'automobilistes qui doivent se soumettre à ces longues heures assis dans leur voiture, la Chambre de commerce du Canada s'inquiète des coûts écononique et environnemental encourus par toute cette congestion automobile.

«Ça mine la compétitivité du Canada, dont l'économie dépend énormément de ses exportations. Et énormément de nos exportations sont prises sur nos autoroutes des métropoles du Canada et ne peuvent pas se rendre à destination aussi efficacement qu'on le voudrait. Ça représente une perte très importante. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars», a expliqué Guillaume Dubreuil, porte-parole de la Chambre de commerce du Canada qui vient de publier un rapport intitulé «Pris dans le trafic pendant 10 000 ans».

Selon la Chambre de commerce du Canada, la diminution de la congestion routière passe par de nouveaux investissements dans l'entretien régulier des infrastructures.