Collision entre un camion lourd et un train Via Rail, à Montréal

(Cogeco Nouvelles) - Un train de la compagnie Via Rail a percuté ce matin un camion lourd non loin de l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maurice-Duplessis dans le secteur de Rivière-des-Prairies à Montréal.

Le train transportait des passagers. Selon Urgence Santé, il n'y aurait cependant aucun blessé.

Au dire du porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Manuel Couture, le camion serait tombé en panne juste au-dessus de la voie ferrée.

Heureusement, ses deux occupants ont pu quitter le véhicule avant la collision.

D'après une témoin, le train a poussé le camion sur une distance de plus de cent mètres. Quant à la remorque, elle est demeurée derrière, où l'impact a eu lieu.

Plus de détails à venir.