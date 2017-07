Partager

La transaction est de 1,4 milliard de dollars américains.

Les réseaux de MetroCast rejoignent près de 236 mille foyers et entreprises dans l'est des États-Unis en matière d'internet, de vidéo et de téléphonie.

La Caisse de dépôt et placement du Québec s'est engagée à procéder à un placement en actions de 315 millions pour une participation de 21 % dans la société de portefeuille d'Atlantic Broadband.