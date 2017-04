«Chialez pas que ça goûte tout le temps le pâté chinois si vous voulez manger du pâté chinois» -Louis Morissette

Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard/ICI Tou.tv

Le concept n'a pas fait l'unanimité, mais le créateur ne souhaitait pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

«Chaotique», précise Morissette à propos de la première saison de l'émission. On regarde de l'avant, ajoutait-il. C'est pas impossible (que l'émission revienne), pas dans la même forme. Je suis divisé... On voulait faire un variété éclaté... C'est un grand variété comme il s'en faisait, il ya quelques années et ça semblait déstabiliser les gens.»

Producteur et acteur dans «Plan B»

Saluant la performance de sa conjointe Véronique Cloutier à l'animation, Louis Morissette se questionne sur l'ouverture du public à être surpris. Il avait d'ailleurs cette formule imagée à proposer à ceux qui trouvaient le concept de Votre beau programme.

«Je ne veux plus jamais entendre quelqu’un du public me dire : C’est tout le temps pareil à la tv au Québec. Ben, quand c’est pas pareil, vous chialez que c’est pas pareil. Chialez pas que ça goûte tout le temps le pâté chinois si vous voulez manger du pâté chinois», s’adressant à la critique et au public.

Louis Morissette est aussi un acteur bien en vue ces jours-ci, covedette de Magalie Lépine-Blondeau dans la dramatique Plan B, diffusée prochainement sur Séries+.