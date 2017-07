Céline Dion, haute en couleurs (vidéos)

Partager

Au cours des dernières semaines, Céline Dion a beaucoup fait parler d'elle. D'abord, il y a eu ce changement de style vestimentaire qui a surpris plusieurs de ses fans. Plusieurs médias ont fait état de ses looks extravagants et avant-garde.

Puis, mercredi, une rumeur de nouvelle relation amoureuse pour Céline Dion était sur toutes les lèvres après que Paris Match eut fait sa une avec plusieurs photos de la chanteuse québécoise en compagnie de Pepe Munoz, un danseur de 32 ans.

Rappelons qu'au début de juillet, les réseaux sociaux s'étaient enflammés pour une chorégraphie sensuelle de Dion et son danseur lors d'un spectacle à Bordeaux.

Haute en couleurs

Jeudi, c'est au tour du magazine Vogue de publier une vidéo sur sa page Facebook où l'on voit la diva jouer au mannequin dans les rues de Paris, vêtue de haute couture qui rappelle les plus belles reines européennes. Perruques, chapeaux, robes de princesse, fleurs... tout y est.

«Les gens pensaient me connaître, mais les gens n'ont rien vu encore. Apporte-moi le suivant, apporte-moi le plus gros», chantonne-t-elle.

On l'entend faire des vocalises comme une chanteuse d'opéra. Puis, elle dit son nom de famille en anglais et se ravise en français, de façon très théâtrale.

Sur la musique de la chanson «Crazy like a fool», on la voit dans une cuisine d'hôtel avec un sac en plastique sur la tête danser avec les cuisiniers et serveurs.

Ensuite, c'est sur un bateau mouche de la Seine qu'elle fait des pas de danse.