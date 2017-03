Partager

Dans une vidéo tournée à Mexico par la bande de rigolos de ThrasherMagazine, on découvre un enchevêtrement de tunnels, bols de ciment, rampes et Half-pipes des plus extrêmes trouvés dans un parc public.

Si vous êtes débutants, il serait bien de mettre votre casque, et de rester bien sagement sur les côtés pour voir comment les pros se cassent quand même la fiole dans cet endroit irréel.