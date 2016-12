Carrie Fisher repose aux soins intensifs

Partager

Selon son frère Todd Fisher, Carrie Fisher se trouve aux soins intensifs de l'hôpital Ronald Reagan UCLA de Los Angeles.

« C'est une dur-à-cuire, a-t-il révélé à la chaîne ABC. J'encourage tout le monde à prier pour elle. »

Celle qui s’est fait connaître sous les traits de la princesse Leia dans le film original de Star Wars en 1977, s'est sentie mal un quart d’heure avant que l’avion se pose en Californie. Des passagers lui ont administré les premiers soins avant qu'une équipe médicale prenne la relève après l'atterrisage de l'avion.

Fisher, âgée de 60 ans, revenait de Londres où elle faisait la promotion de son nouveau livre The Princess Diarist, qui est une visite en coulisses lors du tournage du film Star Wars, il y a quatre décennies.

L'actrice a repris son rôle-fétiche en 2015 dans le septième épisode de la saga de Star Wars, The Force Awakens.

Carrie Fisher venait de terminer le tournage du huitième épisode de Stars Wars qui sera sur les écrans à la fin de l'année prochaine.

Messages de soutien

Un grand nombre de personnes ont rendu hommage ou ont souhaité de prompts rétablissements à l'actrice.

Ses partenaires de jeu dans la série Star Wars, Mark Hamill et Harrison Ford lui ont offert leur soutien.



Le premier a dit qu'il lui « envoyait tout son amour » tandis que le second a publié un communiqué pour faire état de sa stupéfaction et de sa tristesse.



Les admirateurs de l'actrice ont eux aussi envoyé des messages de soutien.

« La princesse Leia peut survivre à n'importe quoi ! », a écrit l'un d'entre eux sur son compte Twitter. « Résistez Carrie Fisher, nous vous amènerons à 2017 avec nous », a rédigé un autre.



Un autre a écrit: « Carrie Fisher a survécu à l'alcoolisme, à la toxicomanie, à la dépression, aux troubles bipolaires et à 60 années à Hollywood. S'il y a une personne qui peut survivre à 2016, c'est bien elle. »

(Avec ABC et Associated Press)