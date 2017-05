Buzz : Justin Trudeau en tenue de pompier

Partager

Décidément, chaque nouvelle photo de Justin Trudeau déclenche un élan de passion chez les foules.

Et principalement sur Internet, où le premier ministre du Canada détient son tout premier fan-club.



En effet, jeudi dernier (27 avril), Justin Trudeau s'est rendu à Regina, dans la province de Saskatchewan, pour y visiter une caserne de pompiers.



Il n'en fallait pas plus aux internautes pour être pris d'un vent de folie et de doux fantasmes sur le premier ministre, déjà bien aimé pour, entre autres, son physique avantageux.



Immortalisé portant une veste de l'uniforme d'un pompier, Justin Trudeau est ainsi encore devenu un véritable sex-symbol aux yeux de certaines sur Twitter.

I think my house is on fire. @nadine_pinto https://t.co/0dzk1SUwWh — Melanie Liü (@mlxiv) April 29, 2017



« Je crois que ma maison est en feu », plaisante l'une, tandis que l'autre requiert la présence de Trudeau dans le prochain Magic Mike :

« Magic Mike 3 a besoin de Justin Trudeau en veste de pompiers et paire de jeans ».





Au début de l'année, le premier ministre canadien de 45 ans avait déchaîné les foules après que soient publiés sur la toile plusieurs clichés de lui dans sa belle jeunesse.



Pire encore, Justin Trudeau est si populaire qu'il est désormais possible de s'offrir une figurine à l'effigie du premier ministre.