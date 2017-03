«Broue, c'est un peu un accident» - Michel Côté

Partager

Après 38 ans à fracasser tous les records, cette emblématique comédie prendra fin le samedi 22 avril à Sherbrooke après 3322 représentations.

«Broue, c’est un peu un accident, a lancé Michel Côté qui était de passage à l’émission Le Québec maintenant, en compagnie de Marc Messier. Ça faisait un an que l’on travaillait à aménager notre salle et il n’était pas question de ne pas ouvrir le Théâtre des Voyagements. On a donc demandé à des auteurs de nous écrire des textes et cela à donner Broue.»

La première représentation a donc eu lieu le 21 mars 1979 et le reste n’est que histoire.

«Que de beaux souvenirs, ça m’émeut d’entendre Michel, a lancé Messier à l’animateur Paul Houde. ‘Broue’, c’est du théâtre hyper réalité.»

Les comédiens n’hésitent pas un instant pour dire que le regretté Jean Duceppe a joué un rôle important dans le succès de la pièce en la présentant à son théâtre dès l’automne suivant.

Plus de 3,4 millions de spectateurs ont éclaté de rire en voyant Côté, Messier et Marcel Gauthier, l’autre membre du célèbre trio, interpréter leurs personnages les plus colorés les uns des autres.

Les trois comparses ont aussi offert 250 représentations en anglais.

D’ici la conclusion de cet extraordinaire succès, «Broue» poursuit sa tournée d’adieu à Saint-Eustache, jeudi et vendredi, avant de se rendre à Victoriaville samedi.

La pièce sera ensuite présentée à Rivière-du-Loup, à Brossard, à Québec, à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe et à Sainte-Agathe avant que le rideau ne tombe à Sherbroole,