Autoroute Bonaventure: l'heure de pointe infernale aurait pu être évitée

Le 98,5 FM a appris que la structure de signalisation qui a été au coeur de la problématique de circulation ce matin sur l'Autoroute Bonaventure a été endommagée lundi soir entre 20h30 et 22h.

L'entrepreneur déplaçait une pelle mécanique dans la zone de travaux quand celle-ci a heurté le panneau de signalisation.

À la suite d'une première inspection, la situation avait été jugée «non critique» et aucune action particulière n'a été prise en soirée ou cette nuit.

«On est en train de regarder (...) si des mesures auraient pu être mises en place plus tôt dans le processus puisque l'incident s'est produit en soirée», a reconnu la porte-parole responsable de cet axe routier, Julie Paquet, au micro de Mathieu Beaumont sur les ondes du 98,5 FM.

Ce n'est que mardi matin, peu avant 7 heures, en pleine heure de pointe, qu'une inspection plus spécialisée a déterminé que la structure n'était plus sécuritaire. Les conditions (pluie, vent) auraient également fait pencher la décision de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) en faveur de la fermeture de cette voie essentielle d'accès au centre-ville de Montréal.

La structure affaiblie a finalement été démantelée complètement entre 10h et 10h30, ce matin.