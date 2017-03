«Aujourd'hui, on commande une fille par Internet»

Partager

Selon le quotidien La Presse, 125 adolescentes de Longueuil sont recrutées chaque année pour s’adonner à la prostitution.

Du mois de mars au mois de juin, les proxénètes sont très présents près des écoles secondaires afin d’identifier des proies potentielles.

Directeur général de la maison Kekpart, Richard Desjardins côtoie près de 2000 jeunes par année. Il n’a pas été surpris par les statistiques révélées par le quotidien montréalais mardi.

Selon lui, le phénomène de la prostitution des jeunes filles à Longueuil n’est pas nouveau puisqu’il travaille à contrer cette problématique depuis 1997. Et ce n’est pas unique aux grandes villes comme Longueuil, Laval ou Montréal.

«Où il y a de l’argent à faire… et le métier a changé. Avant, c’était de la prostitution de rue, mais on en voit de moins en moins. Aujourd’hui, c’est de la prostitution escorte-hôtel-danse nue et tout ce qui est internet aussi. Aujourd’hui, on commande de la dope et une fille par Internet», indique-t-il.

M. Desjardins explique comment les proxénètes s’y prennent pour contrôler ces jeunes filles et les pousser à se prostituer.

«Ce sont des filles qui ont eu beaucoup d’abus sexuel, un manque d’estime de soi. (Ces proxénètes), ce sont des prédateurs qui ciblent leurs victimes. (Pour les contrôler), ils brisent les liens scolaire, familial et amical de leurs victimes.»