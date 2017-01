Alexandre Bissonnette accusé pour l'attentat dans une mosquée de Québec

Partager

L'homme arrêté dimanche soir doit être officiellement accusé sous peu devant un juge au palais de justice de Québec.

L'acte de dénonciation déposé à la cour indique que les crimes ont été commis à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte.

Un autre individu qui avait été arrêté dimanche soir est maintenant considéré comme un témoin, a indiqué plus tôt en journée la Sûreté du Québec.

L'attaque a fait cinq blessés graves et 13 autres personnes ont aussi subi des blessures moins sévères.

Des vigiles sont prévues dans plusieurs villes canadiennes dont Québec, Montréal, Ottawa et Halifax.

Le premier ministre Philippe Couillard assistera à celle organisée lundi soir à l'Église Notre-Dame-de-Foy, située à un coin de rue du Centre culturel islamique de Québec. Le gouverneur général du Canada, David Johnston, assistera pour sa part à celle organisée sur la Colline du Parlement à Ottawa.

Plusieurs des victimes identifiées





L'identité des six victimes de l'attaque survenue dans une mosquée de Québec dimanche commence peu à peu à être dévoilée. Voici l'information connue sur certaines des victimes:

Azzedine Soufiane: Père de trois enfants, il était épicier et boucher. Un imam local, Karim Elabed, l'a décrit en entrevue comme un membre important de la communauté et un résidant de Québec de longue date qui est souvent venu en aide aux nouveaux arrivants dans la capitale de la province.

«M. Soufiane était une personne très dévouée, très serviable. Il était connu par la communauté musulmane. C'était quelqu'un qui avait toujours un petit mot sympathique pour chacun des clients. Il vivait très bien, il était bien intégré, très dévoué pour sa famille aussi. Il aidait les nouveaux arrivants, pour les étudiants, par exemple, c'était un repère pour venir faire leurs courses, mais aussi pour avoir un coup de main, savoir quoi faire pour leurs débuts ici à Québec», a relaté M. Elabed.

Khaled Belkacemi: L'Université Laval a confirmé que M. Belkacemi, qui était professeur à sa Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, est de ceux qui ont perdu la vie dimanche soir.

«Notre communauté universitaire est en deuil aujourd’hui, a dit le recteur Denis Brière par communiqué. Nous pleurons le décès d’un membre estimé de la Faculté et de l’Université, d’un homme dévoué et aimé de ses collègues et de ses étudiants.»

Mohamed Labidi, le vice-président du Centre culturel islamique de Québec où l'attaque de dimanche a eu lieu, était un bon ami de M. Belkacemi. «Il n'aurait fait de mal à personne», a-t-il dit. «Il était tellement bon et gentil», a-t-il ajouté.

Le professeur à la retraite à l'Université Laval Hani Antoun a décrit M. Belkacemi comme un collègue apprécié et un scientifique respecté. Il a indiqué que M. Belkacemi était marié avec une autre professeure dans le même département et qu'ils avaient trois enfants.

Abdelkrim Hassen: Aussi père de trois enfants, cette victime a été identifiée par un ami, Ali Hamadi. Ce dernier a indiqué avoir quitté la mosquée quelques minutes avant le début de la fusillade au cours de laquelle M. Hassen a été tué.M. Hamadi a indiqué que M. Hassen travaillait en technologies de l'information pour le gouvernement et qu'il était père de trois filles.

Deux des victimes sont originaires de la Guinée, a indiqué lundi le gouvernement guinéen.

«Dans ces circonstances pénibles, le gouvernement de la Guinée exprime ses plus profondes sympathies et condoléances au gouvernement canadien, aux familles des disparus, et à la nation entière», affirme un communiqué sur le site du gouvernement.

«Les représentants de la Guinée au Canada s'affairent à rencontrer les familles de nos compatriotes et à exprimer le soutien de la nation dans son ensemble.»