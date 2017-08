Anne-Sophie, 6 ans, a sauvé un bambin de la noyade

Partager

Anne-Sophie et sa mère Chantal Gagné ont raconté l’histoire à Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant, mardi après-midi.

L’incident est arrivé lors d’une fête d’enfants chez Mme Gagné.

Au moment de l’incident, quelques papas et les enfants de Chantal Gagné profitaient encore de la baignade.

«Tout d’un coup le petit de deux ans qui est à côté de nous en train de manger des crudités s’éclipse, a-t-elle expliqué. On a rien vu, rien entendu. Peut-être 10 secondes plus tard il est dans le fond de la piscine. Tout ce qu’on a vu, c’est Anne-Sophie qui a sorti le petit de l’eau pour le donner à son papa.»

La jeune Anne-Sophie avait réalisé que le petit était en danger.

«C’est à cause qu’il se noyait, je ne voulais pas le laisser mourir dans l’eau, sinon il serait mort, a-t-elle raconté candidement.»

Les adultes présents ont évidemment été impressionnés par la rapidité de la réaction d’Anne-Sophie

«Elle n’a pas dit je vais demander un adulte, pour savoir quoi faire, a dit sa mère. Le petit n’a même pas eu le temps de prendre un bouillon. Il n’a même pas pleuré. Lui tout ce qu’il sait, c’est qu’il a sauté à l’eau et qu’Anne-Sophie l’a sorti; il voulait recommencer.»

Chantal Gagné est convaincue que sa fille a compris d’instinct qu’un petit de deux ans au fond de l’eau, sans flotteur et qui ne sait pas nager, ce n’est pas normal.

«Ça démontre à quel point ça peut arriver, n’importe quand, à tout le monde parce qu’on n’était pas insouciant, négligeant, explique-t-elle. On n’avait pas bu, c’était très calme, malgré les six enfants présents. Rien ne laissait présager que cela allait arriver, et surtout qu’on n’allait pas le voir.»

Chantal Gagné a toujours insisté sur les règles de sécurité autour de sa piscine. Ses enfants ont été sensibilisés jeunes aux dangers de l’eau. Pour cette raison ses enfants, dont Anne-Sophie, ont appris à nager à un très jeune âge.

«Avant d’avoir un an, ils suivaient des cours de natation, a-t-elle précisé. À trois ans, elle (Anne-Sophie) ne voulait plus de flotteurs. Elle se débrouille très, très bien. Elle perfectionne ses techniques de nage, elle continue les cours de natation. Elle savait qu’un petit au fond de l’eau ce n’est pas normal.»

Anne-Sophie était heureuse de son exploit.

«J’étais contente, j’avais sauvé un petit qui se noyait. Quand il y aura un autre bébé qui va se noyer, je vais le sortir et je vais revenir à la radio, a-t-elle conclu.»