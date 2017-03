An Ayiti Byento - troisième partie

Partager

28 février 2017, la semaine de durs labeurs est complétée. Ils doivent partir pour mieux revenir. Une mer de souvenirs plein la tête, des contacts uniques, des liens humains incroyables, du Vrai. « Bye bye Torbeck. Merci pour tout. Prends soin de toi. »

Cinq heures de route à rouler dans un minibus de huit sièges, mais… ils sont onze et ont des bagages pour onze. « Pas grave. On va se coller. On s’est collé toute la semaine. Un cinq heures de plus ou de moins ». Direction Port-au-Prince pour rencontrer des petits trésors dans un orphelinat, juste avant le grand retour. Juste avant, pour rencontrer de belles petites personnes qui ont tant à partager, et tant à apprendre. Pour s’imprégner d’une dernière dose d’amour créole.

1er mars 2017, arrivée de l’Escouade des Grands cœurs à Montréal. Back to Reality demain. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait une petite différence dans ce si grand univers. Ils ont tenté de changer le monde, à leur façon, avec le meilleur de chacun d’eux. Ils ont réussi à faire voyager le Grand Montréal en entier. Ils rapportent un peu d’Haïti avec eux et sont prêts à VOUS le partager!

« Au revoir Haïti, tu as été plus qu’une terre d’accueil, tu as été une famille! À très bientôt! »