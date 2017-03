An Ayiti Byento - deuxième partie

Partager

22 février 2017, grand départ pour Haïti. Quelques heures avant l’embarquement… Le groupe CKOI est très fébrile à l’aéroport de Montréal. Chacun part avec son sac à dos, son matelas de camping gonflable, sa borne de chargement. Oui, sa borne de chargement, parce qu’à Torbeck, en ce moment, il n’y a ni eau courante, ni électricité. Chacun part avec son petit baluchon d’appréhensions, d’inquiétudes, de craintes… mais chacun part avec toute la volonté du monde d’aller aider, d’aller faire une différence, à leur façon.

Après 14 heures de transport aérien et terrestre, minuit sonne. L’arrivée se passe dans une noirceur absolue au milieu de la nuit à Torbeck. Nos Grands cœurs s’installent dans la maison des volontaires, déroulent leur matelas de camping sur le plancher, se couvrent d’un filet pour éviter les piqures de moustiques, s’étendent et essaient de dormir parce que, dès le réveil, une nouvelle réalité les attend, et, le travail manuel à 8h tapant.

Les jours passent, les travailleurs travaillent, travaillent et travaillent… à grand coup d’amour et de don de soi. Creusent des tranchées, sous le soleil à 40 degrés. Coulent du béton. Fabriquent à la main de l’armature pour le béton. Se font demander de ralentir la cadence à cette chaleur tropicale, pour éviter l’épuisement et la déshydratation.

Au quotidien, ils sont inondés d’amour et d’enfants. La future relève haïtienne est sur le chantier, aide à transporter les matériaux. Nos Grands cœurs sont sollicités pour jouer depuis très tôt au levé, faire des tresses à la belle Marie-Josée, préparer un spectacle pour le village, et ce, dans une pure simplicité et sincérité. De l’authentique humanité.

Après la douche dans la rivière, les soupers et les soirées sont remplis de bonheur, de convivialité, sans électricité, sans eau courante, sans technologie… sans stress nord-américain. La vie remplie de « présent ».

