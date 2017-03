An Ayiti Byento

Partager

12 janvier 2010, Haïti connait un séisme de magnitude 7,0 à 7,3. L’épicentre est près de Port-au-Prince. Le nombre de victimes s’élève à 230 000 morts, 300 000 blessés, 1,2 million de sans-abris.

4 octobre 2016, Matthew visite la partie haïtienne de l’île d’Hispanolia. Une visite non désirée. Le bilan : 478 pertes de vie.

21 novembre 2016, Pierre-Yves Lord débarque dans les studios de Debout les Comiques!, l’équipe du matin du 96.9 CKOI. Il raconte qu’il est natif d’Haïti, qu’il a été adopté par une famille de Québec, qu’il a été choyé et eu beaucoup de chance dans la vie, qu’il a le goût d’apporter sa contribution pour changer le monde, sans prétention, de poser un petit geste bien humble. PY annonce qu’avec le 96.9 un voyage humanitaire se prépare officiellement avec des auditeurs pour aller bâtir la salle de spectacle de l’École du village à Torbeck, un « petit coin de pays » à cinq heures de route de Port-au-Prince. Le 96.9 lance une campagne de recrutement. Les réactions se comptent par centaines. Les candidatures affluent sur notre page d’inscription. Plusieurs bons samaritains se manifestent pour aller aider, pour aller juste faire du bien, pour donner du matériel, pour offrir de leur aide, pour contribuer à quelque chose de grand, tout simplement.

20 000 dollars sont à réunir afin d’acheter des matériaux de construction pour ériger la salle de spectacle de Torbeck.

Chaque participant choisit l’animateur ou l’équipe qu’il veut représenter, explique les activités de financement qu’il veut organiser pour amasser les 20 000 $ nécessaires au voyage. Quinze candidats sont présentés à la radio. Six d’entre eux partent vers les terres haïtiennes : Benoît, Marie-Ève, Martin, Alexandra, Steve, Ève-Lyne sont sélectionnés pour accompagner nos animateurs Pierre-Yves Lord et Marie-Josée Gauvin, l’organisatrice de CKOI Sarah Morissette et André, notre expert d’Haïti avec plusieurs voyages humanitaires à son actif.

