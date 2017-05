Partager

Selon Hydro Météo, les niveaux et débits d'eau continueront de monter au cours de la fin de semaine pour les plus gros bassins au Québec, notamment la rivière des Outaouais, mais aussi celles des Mille-Îles et des Prairies, ainsi que le fleuve Saint-Laurent.En résumé, l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie seront les régions les plus touchées et resteront sous haute surveillance.