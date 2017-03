Affaire Bombardier : «Ce sont les p'tits amis du Parti libéral»

Partager

Alors que le géant québécois de l’aéronautique a eu besoin d’une aide financière majeure de la part des gouvernements québécois et fédéral en 2016 tout en faisant plus de 10 000 licenciements, le Journal de Montréal a révélé, jeudi, que les salaires des dirigeants de Bombardier ont été augmentés de 50% au cours de la dernière année.

Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe à l’Assemblée nationale. Tous les partis de l’opposition ont critiqué ces augmentations.

En entrevue avec Paul Houde jeudi après-midi, le chef de la CAQ, François Legault, était indigné.

«La Caisse de dépôt a investi deux milliards de dollars et le gouvernement du Québec a pour sa part mis un milliard 300 millions, donc c’est plus de trois milliards. C’est environ la valeur marchande de Bombardier. Donc, on est dans une situation où le gouvernement du Québec a le droit de dire que ça n’a pas de bon sens des salaires aussi élevés, des augmentations de 50%. C’est indécent», a affirmé François Legault.

«Mais encore une fois ce sont les p’tits amis du Parti libéral. N’oublions pas que Daniel Johnson, ex-chef du Parti libéral, est sur le conseil d’administration d’une division de Bombardier», a-t-il ajouté.

Le chef de la CAQ ne comprend pas la position du premier ministre Philippe Couillard qui se dit mal à l’aise avec la situation, mais qui a choisi de ne pas intervenir auprès des dirigeants de Bombardier.

«M. Couillard doit faire preuve de leadership et appeler Pierre Beaudoin et lui dire qu’il faut reculer, que ça ne passe pas dans la population, qu’ils vont se faire détester par les Québécois. Il y a trois milliards d’argent des contribuables qui est en jeu», a rappelé M. Legault.

Il estime aussi que la Caisse de dépôt et placement du Québec doit également intervenir auprès de l’entreprise québécoise.