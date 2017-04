«Ça ne prendra pas 10 ans» - Philippe Pichet

Partager

Vendredi dernier, le directeur du SPVM Philippe Pichet a présenté un plan d’action dont l'objectif général est de «rassurer et d'améliorer le lien de confiance des citoyens à l'égard du SPVM».

Il avait alors dit que cela prendrait de cinq à dix ans pour changer la culture interne au sein du SPVM.

En entrevue avec Benoit Dutrizac lundi, il a tenu à rectifier le tir.

«Ça ne prendra pas 10 ans. Il y a déjà des actions que j’ai prises depuis un an qui commencent à porter des fruits aujourd’hui. D’autres actions du plan sont prévues pour d’ici un an, un an et demi. Donc, ça va bouger», a-t-il assuré.

Quand M. Pichet a parlé du délai de 5 à 10 ans, il voulait surtout dire que tous les changements de culture au sein du SPVM seraient complètement implantés d’ici là.

Plus de transparence

Pour assurer plus de transparence au sein du service de police, M. Pichet a également proposé de faire le suivi des actions prises dans son plan à travers des audiences publiques de la Commission de la sécurité publique.

«Ça fait un an que je suis en poste et ma volonté, c’est d’être plus transparent et plus proactif. Je pense que c’est important que les citoyens soient mis au courant et qu’ils puissent comprendre ce qui se passe dans le fonctionnement de leur service de police et de le faire à partir d’audiences publiques m’apparaissait souhaitable.»

Plus représentatif de la population

Le directeur du SPVM affirme que ça fait plusieurs années que le service de police montréalais s’est doté de programmes pour assurer un taux de représentativité des minorités culturelles, visibles, des femmes et aussi, des autochtones.

«On se donne des cibles pour atteindre ça, mais ce n’est pas évident. On veut que les employés de la police soient plus représentatifs de la population de Montréal. Ce qui est encourageant, c’est qu’on est premier avec 33% de policiers qui sont des femmes. Mais il faut continuer à travailler sur les autres minorités», a-t-il dit.